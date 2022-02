Příchod Universal Control v macOS 12.3 je prakticky jistý, Apple mu systém čím dál více přizpůsobuje

Když Apple loni na WWDC světu v rámci macOS 12 představil velmi zajímavou novinku ve formě funkce Universal Control, díky které lze ovládat jedněmi periferiemi současně iPad a Mac s tím, že mezi nimi lze i přenášet soubory, nejednoho jablíčkáře tím naprosto ohromil. O to studenější sprchou pak bylo to, když v první verzi macOS 12 Universal Control nedorazil a nakonec jej Apple v tichosti odsunul až na letošek. Nyní se však zdá, že již jeho příchodu nestojí v cestě zhola nic.

Nasazení Universal Control se uživatelé dočkali už v první betě iOS 12.3, což dalo mnoha z nich naději, že se jeho příchod přeci jen blíží. Se stoprocentní jistotou se to však stále potvrdit nedalo, jelikož i v minulosti Apple hned několikrát bety svých systému obohatil o dlouho očekávané novinky, aby je z nich záhy v některé z dalších bet okradl. V případě Universal Controlu se však zdá, že nic takového nehrozí. Kalifornský gigant mu totiž macOS přizpůsobuje čím dál víc, což odkládá ostatně i včera vydaná 3. beta macOS 12.3, do které přibylo tlačítko pro spuštění dodatečných nastavení této funkce. Díky nim si tak lze novinku nastavit přesně dle vašich preferencí, popřípadě ji úplně deaktivovat pro případ, že by vám jakkoliv překážela. Snad se tedy Apple nerozhodne v nadcházejících betách novinkou opět zahýbat a z OS jí na poslední chvíli neodstraní. Do jejího příchodu totiž chybí snad už jen méně než měsíc.