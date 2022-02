Omezovala neteře v používání smartphonů, zaplatila za to životem

Sestry se rozhodly své tetě pořádně spočítat její záměr neustále je omezovat v používání smartphonů. Dívky ve věku 15 a 17 let žily i s pětatřicetiletou tetou v jedné domácnosti. Tetě se velmi nelíbilo, že děvčata jsou schopna celé hodiny hledět do smartphonů, chatovat s přáteli či hrát hry. Mladší z děvčat tetě odnesla „z pomsty“ její mobil do školy. Po návratu ji za to žena vlepila facku. Zde pohár trpělivosti u neteří přetekl. V noci se vplížily do jejího pokoje a mladší z nich uštědřila tetě smrtící ránu sekerou. Sestry si pak šly lehnout, jako by se vůbec nic nestalo. Obě nyní jsou v nápravném zařízení pro mladistvé.