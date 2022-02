Ruská armáda je sledována skrze TikTok

O současné krizi u ukrajinských hranic slyšel snad každý. Na Ukrajině je zájem o toto téma pochopitelně ještě větší. A to dokonce tak, že civilní osoby přes TikTok sledují a analyzují pohyb ruských vojsk. Za vším stojí skupina Zpravodajský tým pro konflikty (CIT), jež na TikToku dokazuje, že i tato sociální síť může být užitečná. Práce skupiny spočívá v analýze veřejně dostupných dat, jako jsou jízdní řády vlaků, zveřejněné satelitní snímky nebo samotné příspěvky na sítích. Skupina se zformovala už v roce 2014. Výsledky práce této skupiny jsou v poslední době citovány i světovými médii.

#Evidence,the Russian army supplies its troops in #Donetsk #city via Russian Railways (@RuRailways).#Russia#Ukraine pic.twitter.com/8qET0pJ6xp

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 6, 2014