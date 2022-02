Kdo by to byl týden po vydání řekl. GTA Trilogy po opravdu velmi kontroverzním vstupu na naše obrazovky hlásí úspěch. Ačkoli nemáme žádná oficiální čísla prodejů této hry, z celkového počtu prodaných kusů GTA her lze odvodit, že GTA Trilogy se prodalo 10 milionů, což rozhodně není špatný start. Hráli jste GTA Trilogy?