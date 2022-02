Nejen iPhony. Apple zřejmě v budoucnu promění v platební terminály i iPady

Apple se zaměřuje na platební technologie už od roku 2014, kdy světu ukázal Apple Pay. Od té doby jsme byli svědky například také karty Apple Card. V posledních dnech se ale hovoří o něčem, co si zřejmě málokdo z nás dokázal představit. Řeč je pochopitelně o údajném záměru Applu proměnit iPhone v platební terminál. Jak se ale zdá, součástí těchto plánů by měl být i iPad.

Abychom se vrátili úplně na začátek, spekulace hovoří o využívaní NFC coby možnosti přijímat platby prostřednictvím bezkontaktních kreditních karet. Počítá se samozřejmě s Apple Pay a dalšími druhy digitálních peněženek. To by pomohlo malým podnikům přijímat platby kreditními kartami, aniž by museli kupovat terminály od jiných firem. Tato novinka by měla vycházet ze startupu Mobeewave, který Apple koupil v roce 2020 za 100 milionů dolarů. Když se nad tím zamyslíme, tato technologie je spíše dělaná pro iPad. Zákazník na větším displeji uvidí, za co platí a kolik ho to bude stát. Zároveň se jedná o zařízení, na němž by se správa obchodu dělala prodejci daleko lépe než na iPhonu. Prozatím je ale vše v rovině dohadů. Některé zdroje tvrdí, že Apple tuto novinku oznámí na jaře spolu s představením iOS 15.4. Dokážete si představit, že byste v brzké době přikládali váš iPhone či vaše Apple Watch po nákupu k iPadu?