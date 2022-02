5 tipů a triků, díky kterým budou vaše AirPods hrát lépe

AirPods od Applu rozhodně nepatří mezi sluchátka, která by vyhledávali audiofilové pro jejich luxusní kvalitu zvuku. To ale v žádném případě neznamená, že by majitelé bezdrátových sluchátek z dílny společnosti Apple nestáli o to, aby jejich sluchátka hrála o něco lépe nebo hlasitěji. V dnešním článku vám představíme pět tipů, s jejichž pomocí toho můžete dosáhnout.

Ekvalizér v Apple Music

Přestože se o ekvalizéru zmiňujeme v podobných článcích poměrně často, najde se skupina uživatelů, kterým tato část nastavení zůstává stále utajena. Pokud patříte mezi předplatitele hudební streamovací služby Apple Music a nejste spokojeni s tím, jak váš iPhone přehrává hudbu, spusťte Nastavení -> Hudba. V sekci Zvuk klepněte na Ekvalizér a poté vyberte schéma, které vám bude nejvíce vyhovovat.

Fotogalerie Hudba ekvalizer 1 Hudba ekvalizer 2 Hudba ekvalizer 3 Vstoupit do galerie