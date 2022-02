Na iPhony dorazila klasická golfová hra z devadesátých let

Golfové hry jsou v herním průmyslu evergreenem. Jednoduché převedení reálného sportu do virtuální podoby láká stále nekončící řady vývojářů. Oblíbenost tohoto sportu dosvědčuje i to, že se čas od času dočkáme znovu vydaných klasik z let dávno minulých. A protože golfu chybějící třetí rozměr moc nevadí, často jde o stále velmi kvalitní kousky, které si stojí za to zahrát i nyní. Posledním takovým případem se stala právě vydaná mobilní verze Big Tournament Golf, jež původně vyšel v roce 1996 na arkádových automatech a domácích konzolích Neo Geo. Právě z nich se na mobilní zařízení dostávají stále další hry díky iniciativě společností SNK Corporation a Hamster.

Hra, kterou můžete znát také pod názvem Neo Turf Masters, představuje poměrně klasickou představu virtuálního golfu. V Big Tournament Golf si můžete vybrat z šesti rozdílných hráčů, přičemž každý z nich má své unikátní výhody i slabiny. S vybraným golfistou pak budete cestovat po celé zeměkouli. Ve hře se nachází golfová hřiště z mnoha zemí, například z Austrálie či Německa. Kromě samostatného cestování po světě a hraní velkých turnajů nabízí Big Tournament Golf i multiplayerové módy, v nichž můžete k zápasu vyzvat své kamarády. Hru si můžete na App Storu zakoupit již nyní. Vyjde vás na 99 korun.