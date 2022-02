MP příjemně zlevnila AirTagy, slevy padly i na originální příslušenství k nim

Komerční sdělení: Sledování vašich non-Apple předmětů nebylo nikdy výhodnější. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat akce, která právě probíhá u našeho partnera Mobil Pohotovost. Do slevy se u něj totiž dostaly konkrétně čtybalení lokalizátorů AirTag, které tak nyní vychází namísto původních 2990 Kč jen na 2490 Kč – tedy jsou o 500 Kč levnější. Jeden AirTag vás tak ve výsledku vyjde na příjemných 622 Kč. A to není ani zdaleka vše.

Patříte-li mezi tu sortu jablíčkářů, která si kromě Apple produktů potrpí i na originální příslušenství k nim, určitě vás potěší, že se do slevy dostala i originální Apple kožená klíčenka, jejíž cena spadla z 1090 Kč na 890 Kč, či poutka, jejichž ceny spadly v závislosti na výrobním materiálu o 22 až 25 %. Skladové zásoby jsou navíc dle všeho velmi solidní takže nebude problém koupit příslušenství pro AirTagy rovnou ve větším počtu a vybavit jím tak každý AirTag ze 4packu. Ale pozor, jak dlouho bude akce trvat MP nikde neuvádí, takže doporučujeme raději příliš neotálet.

AirTagy a příslušenství k nim ve slevě seženete zde