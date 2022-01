AirTag zřejmě přiměje jeden z amerických států změnit zákon

Když Apple světu před zhruba rokem představil svůj první lokalizátor AirTag, zřejmě by jej ani ve snu nenapadlo, jaký poprask související s bezpečností a sledováním s ním mezi lidmi udělá. Jeho hlavní doménu ve formě integrace do sítě Najít lze totiž velmi snadno přetavit na hlavní nedostatek a to jednoduše tak, že bude AirTag využit k tajnému sledování osob, vozidel či předmětů. Apple sice nasadil do iOS softwarové nástroje, které mají sledování zabránit, a nedávno vydal i aplikaci pro Android se stejným účelem, avšak ani to dle všeho nestačí – tedy minimálně v americké Pensylvánii.

Jeden z tamních zákonodárců má ze zneužívání AirTagů tak velký strach, že se rozhodl tento týden předložit k projednání novou legislativu, která má za cíl jediné – konkrétně vymezit to, co je ještě legální s AirTagem provádět. A že toho dle legislativy moc nebude. Snahou zákonodárce je totiž to, aby bylo legální skrze AirTagy sledovat jen osobní věci, což jinými slovy znamená, že by v Pensylvánii skončila možnost sledovat AirTagy například automobily či domácí mazlíčky, k čemuž jsou uživateli využívány. Povoleny naopak budou klíče, peněženky, tašky a věci tohoto charakteru, což je na jednu stranu omezující, ale na druhou objektivně skutečně ochranné.

V tuto chvíli není jasné, jak se k celé záležitosti postaví pensylvánský kongres, který ji bude v nadcházejících dnech a týdnech projednávat. Pokud se však rozhodne pro přijetí této legislativy, bude to znamenat, že se Pensylvánie stane první zemí, ve které je používání jmenovitě AirTagu ošetřeno zákonem.