5 filmů na iTunes, které tento víkend získáte výhodněji (28. 1. 2022 – 30. 1. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Neúplatní

V roce 1920 vstoupil ve Spojených státech v platnost tzv. Volstedův zákon, který zakazoval prodej, výrobu a distribuci alkoholických nápojů. Začala éra tzv. prohibice, která trvala až do roku 1933 a kterou si dodnes spojujeme především s rozmachem zločineckých gangů, jež si z dobře míněného zákazu udělaly výnosný obchod. Asi nejznámější kapitolou amerických dějin té doby je úspěšný boj zvláštního zmocněnce ministerstva financí Eliota Nesse, který ve spolupráci s chicagskou policií učinil přítrž nezákonnému obchodu lihovinami, jenž byl v rukou Al Caponeovy organizace. Známý chicagský dramatik a držitel Pulitzerovy ceny (za drama Konkurenti, známé i u nás) David Mamet (nar. 1947) se nechal inspirovat skutečnými událostmi a také populárním televizním seriálem Neúplatní (1959–63), který se před lety objevil i na našich obrazovkách, a napsal scénář ke stejnojmennému filmu.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina

Film Neúplatní pořídíte zde.

Chlapec v pruhovaném pyžamu

Když se Brunova rodina přestěhuje z Berlína do podivného nového domova v Polsku, spřátelí se Bruno se Šmuelem, stejně starým hochem žijícím na druhé straně ostnatého drátu, kde jak se zdá všichni nosí pruhované pyžamo. Bruno, nic netušící o Šmuelově osudu židovského zajatce ani o roli svého vlastního nacistického otce v jeho uvěznění, se vydává na nebezpečnou výpravu uvnitř koncentračního tábora.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Chlapec v pruhovaném pyžamu pořídíte zde.

Dívka ve vlaku

Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson (Emily Blunt) vlakem kolem města Witney. Vlak projíždí kolem jejího starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si postupně tento pár oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason‘. Zdá se, že mají dokonalý život, a Rachel jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho dne, když projíždí kolem jejich domu, stane se svědkem něčeho, co od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela. Knižní bestseller roku 2015!

Film Dívka ve vlaku bude k vypůjčení a zakoupení na iTunes pouze do 6. 2. 2022.

39,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Dívka ve vlaku pořídíte zde.

Geostorm

Co kdybychom – po desetiletí pustošivých přírodních katastrof – konečně přišli na to, jak kontrolovat Matku přírodu a pustošení, které její výstřelky způsobují? Když katastrofická změna klimatu ohrožuje přežití samotné Země, vlády světa se spojí a vytvoří projekt Dutch Boy: globální síť satelitů, které obklopují planetu a jsou vybavené geoinženýrskými technologiemi na předcházení přírodních katastrof. Planetu dokázaly úspěšně ochránit dva roky, najednou se ale něco pokazilo. Dva bratři, kteří se vzájemně odcizili (Gerard Butler a Jim Sturgess), mají za úkol chyby programu vyřešit dřív, než Zemi zachvátí celoplanetární bouře.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Geostorm pořídíte zde.

7 dní hříchu

Tento příběh se skutečně odehrál na Šumpersku v květnu 1945. Útěk Agnes, německé manželky českého lesníka Jana Olšana, je zahalen tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo a proč ji hledá. Je konec války, doba je zlá a do pohraničí se vracejí Češi z vnitrozemí, vznikají gardy a přicházejí vojáci. Osud svede dohromady štvance Jana a jeho německého švagra Jurgena, který se právě vrátil z východní fronty. Oba muži hledají jednu a tu samou ženu, Agnes. Ta zatím prchá divokými lesy, pronásledovaná nejmocnějším mužem okresu kvůli svému děsivému svědectví. Napříč horami vede trnitá cesta k poznání osudovosti svazku Jana a Agnes.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština, anglické titulky

Film 7 dní hříchu pořídíte zde.