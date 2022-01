Nejlepší aplikace na cesty, které nesmí chybět ve vašem iPhonu

Ať už se řadíte mezi vášnivé cestovatele, nebo jen jednou za čas vyrazíte na výlet, tak by vám rozhodně neměly scházet tyto aplikace. Žijeme v době internetu, kdy máme na dosah ruky nejrůznější informace, díky kterým si můžeme znatelně zpříjemnit život. A přesně tohle platí i na cestování a klidně i kratší výlety. Pojďme si tedy posvítit na nástroje, s jejíchž pomocí si můžete ony toulky světem nebo Českou republikou znatelně zpříjemnit.

Úžasná místa

Česká republika skrývá množství nádherných míst, které rozhodně stojí za navštívení. V mnoha případech dokonce hravě překonají provařené turistické atrakce okolních států. A přesně proto stojí za to mít nainstalovanou aplikaci Úžasná místa – tipy na výlety, která mapuje více než 900 zajímavých míst v rámci naší země. Jednotlivé destinace jsou navíc rozřazena do příslušných kategorií (například na rozhledny, zříceniny, lomy apod) a navíc si je můžete prohlédnout s pomocí interaktivní mapy od Mapy.cz, případně podle dostupných fotografií.

Pokud tedy hledáte tipy na výlet, věřte tomu, že vás tato aplikace rozhodně nenechá ve štychu. Zároveň nabízí mnoho dalších výhod. Umí totiž rozdělit dané destinace na ty, které jsou vhodné například pro výlet s dětmi, s kočárkem nebo zdali jsou dostupné pro vozíčkáře. Přímo v appce navíc můžete zaznamenávat již navštívená místa.

Aplikaci Úžasná místa – tipy na výlety zdarma stáhnete zde

On-line průvodce

Co když si ale nechcete zbytečně instalovat aplikaci, kterou použijete jen párkrát do roka, případně na ni úplně zapomenete? V takovém případě se nic neděje, jelikož se nabízí povedená alternativa. K dispozici je totiž webová aplikace On-line průvodce, u které stačí otevřít danou internetovou stránku a zadat název destinace, do které se chystáte. Jakmile si vyberete místo, web vám zobrazí aktuální a průměrnou teplotu, v rychlosti shrne základní informace a nabídne vám řadu možností, kterými se můžete zabavit.

Osobně jako obrovské plus této stránky vnímám fakt, že vám dokáže poskytnout všechny potřebné informace i o zahraničních destinacích a městech. Pokud byste se chystali například do Říma, On-line průvodce vás informuje i o místních zvyklostech, používané měně, úředním jazyku, případně zdali potřebujete vízum či očkování na Covid-19, nebo jestli se zde domluvíte anglicky. Zároveň zde najdete pasáž s často kladenými dotazy a nabídku zájezdů do daných míst.

On-line průvodce si můžete prohlédnout zde

Tripadvisor

Pro mnohé je alfou a omegou (nejen) cestování aplikace Tripadvisor. Tento nástroj perfektně mapuje prakticky celý svět a v okamžiku vám poskytne všechny nutné informace o vyhledávané lokalitě. Ihned vám tak zobrazí nejlépe hodnocené hotely a restaurace v okolí, stejně tak i zajímavá místa, která stojí za navštívení.

V odvětví cestování je Tripadvisor celosvětově jedním z nejpopulárnějších nástrojů vůbec, který je dostupný ve formě aplikace na App Store nebo prostřednictvím internetových stránek. Jelikož jej používá spousta lidí, tak zde můžete narazit na poměrně objektivní hodnocení jednotlivých míst. Ty jsou ohodnoceny přímo samotnými uživateli, kteří na základě své zkušenosti mohou podnik/atrakci doporučit, nebo zkritizovat.

Aplikaci Tripadvisor zdarma stáhnete zde

Hrady a zámky

Česko je mnohdy označováno za zemí hradů a zámků. Není se vlastně ani čemu divit – podle dostupných dat tu máme přes 450 hradů a zřícenin a 153 zámků, které rozhodně stojí za pozornost. Jak se ale v takovém počtu vyznat, jakým místům věnovat pozornost a co by vám určitě nemělo uniknout? Odpovědi na tyto otázky vám dokáže poskytnout internetová stránka Hrady a zámky od cKlub.cz.

Na tomto webu si totiž můžete prohlédnout řadu zajímavých článků, které pojednávají o nejzajímavějších místech. Pokud tedy máte zájem například o strašidelné hrady, případně plánujete cyklovýlet a hledáte místa, kde se dá pohodlně dostat na kole, tak na webu naleznete všechny potřebné informace.

Hrady a zámky si můžete prohlédnout zde

Rozhledny

V posledních letech strmě roste popularita rozhleden. Mezi ty můžeme ostatně zařadit například i stezky v oblacích, které slaví úspěch napříč celou republikou a návštěvníkům nabízejí unikátní zážitek při pohledu na krajinu z ptačí perspektivy. V tomto směru ale můžete narazit na menší problém – některé rozhledny mohou úplně uniknout vaší pozornosti, kvůli čemuž můžete přijít o příležitost jejich navštívení.

Naštěstí na internetové stránce cKlub.cz naleznete pasáž s označením Rozhledny, kde web detailně mapuje veškeré vyhlídky na území České republiky, a navíc je kategorizuje podle příslušných krajů, kde se nacházejí. Ať už se tedy chystáte kamkoliv, věřte tomu, že navštívením rozhledny a výhledem na okolí z výšky rozhodně neprohloupíte.

Rozhledny si můžete prohlédnout zde