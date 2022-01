Oficiálně: Víme, kdy do ČR a SR dorazí Disney+

Fanoušci pořadů z dílny Disney z Česka a Slovenska mohou začít pomalu chladit šampaňské. Disney totiž před malou chvílí oznámilo, že se spuštěním své streamovací služby Disney+ v České republice, na Slovensko a v celé řadě dalších států počítá v průběhu letošního léta. Simpsonovi, marvelovky, pixarovky či Star Wars svět si tak budeme moci konečně užít plnými doušky i zde.

Disney mělo zprvu v plánu spustit Disney+ ve střední Evropě na konci roku 2021. Z plánů však nakonec bohužel kvůli blíže nespecifikovaným potížím sešlo s tím, že bude služba spuštěna co nejdříve to bude možné. Dnes pak Disney skrze tiskovou zprávu oficiálně oznámil, že ve spouštěcím harmonogramu má konečně jasno a naše země se tak služby dočkají v průběhu léta. Kdy přesně to bude nicméně bohužel stále jasné není a tak můžeme jen doufat, že se na nás usměje štěstí již z jeho kraje.

Otazníky visí v současnosti kromě přesného termínu startu taktéž nad cenovkou – respektive pak českou cenou. V USA je služba k dispozici konkrétně za 7,99 dolarů, což je jen pro zajímavost o celé 2 dolary méně než kolik stojí nejlevnější Netflix. V zemích platících Eurem si pak účtuje Disney za měsíční předplatné 8,99 Euro, takže s touto částkou lze počítat i na Slovensku. Co se ale týče Česka, zde můžeme jen hádat, zda se dostaneme spíše blíž americké, nebo evropské ceně. V obou případech je ale jasné, že se bude jednat o částku nižší než kolik u nás stojí základní Netflix – tedy 199 Kč.