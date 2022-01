Indie si chce vyvinout vlastní mobilní operační systém, má konkurovat iOS i Androidu

S odvážným, ba možná trochu šíleným plánem se před pár hodinami pochlubilo indické Ministerstvo elektroniky a informačních technologií ústy svého prvního muře Rajeeva CHandrasekhara. Řeč je konkrétně o vizi vytvořit pro zemi vlastní mobilní operační systém pro elektroniku v ní, který bude konkurenceschopný pro iOS a Android.

Od vlastního operačního systému si Indie dle svých slov slibuje možnost růstu tamních technologických společností a to jak na poli software, tak hardware. Země je totiž přesvědčena o tom, že právě kvalitní software, respektive pak přímo operační systém, je hlavním základem vývoje hardwarových ekosystémů, které jsou právě softwarem propleteny. A právě tvorba těchto ekosystémů by mohla Indii ekonomicky velmi pomoci, jelikož by se na ně mohli tamní obyvatelé začít spoléhat více než na konkurenci z dílny Applu či Googlu.

V současnosti je celý plán zatím v plenkách a zřejmě z nich ještě nějakou chvíli nevyleze. Indická vláda totiž v současnosti teprve hledá vhodné akademické instituce a startupy, které by byly schopné podobnou věc vytvořit. Indie navíc zatím sama úplně neví, jakým směrem by ráda celý software ubírala, takže si potřebuje ještě sama ujasnit své cíle a priority a těch se následně přidrží v samotném vývoji. Co se pak týče časového rámce, vše by Indie zřejmě ráda zrealizovala co nejrychleji, jelikož do roku 2026 chce v zemi vyrábět elektroniku v hodnotě 300 miliard dolarů, což je oproti současným 75 miliardám dolarů velký skok. A právě operační systém a zájem o produkty jím poháněné jí v tom mají pomoci.