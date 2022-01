Garmin EPIX PRO: Precizní chytré hodinky s lepším displejem a skvělou výdrží

Světoznámý výrobce chytrých hodinek Garmin nás nedávno překvapil odhalením dvou nových produktů. Konkrétně se jedná o hodinky Fénix 7 a epix PRO, přičemž dnes si posvítíme na druhý zmiňovaný model, který přinesl změnu v hned několika oblastech. A jak to tak vypadá, rozhodně to stojí za to. Hlavním benefitem je totiž nasazení kvalitního 1,3“ AMOLED displeje s rozlišením 454 x 454 pixelů, který je dobře čitelný i na slunci. Dokonce nechybí ani možnost duálního ovládání (dotykově a pomocí fyzických tlačítek) a vynikající výdrž baterie.

Zaujmout dokáže i design hodinek v čele s použitím kvalitních materiálů. Díky tomu jsou Garmin EPIX PRO vhodnými parťáky nejen na nejrůznější sportovní aktivity, avšak s klidnou duší si je lze vzít například i do společnosti. V takovém případě akorát stačí vyměnit řemínek. Garmin v tomto směru opět vsází na vyměnitelné řemínky quickfit, díky kterém je můžete přehodit během několika sekund. Obecně se jedná o velice pohodlné hodinky pro celodenní nošení s váhou pouze 76 gramů (samotné tělo váží 53 gramů). Váha edice Sapphire pak činí jen 70 gramů (samotné tělo váží 47 gramů). Následně ještě nesmíme zapomenout zmínit přítomnost pokročilého satelitního přijímače, který je kompatibilní se systémy GPS, Glonass a Galileo.

Garmin EPIX PRO výdrž baterie

Jak už bylo zmíněno výše, tyto hodinky dokážou příjemně potěšit i díky poměrně vysoké výdrži baterie. V režimu chytrých hodinek nabídnou až 16denní provoz, případně 6 dní při trvale zapnutém displeji (Always-on). Při aktivní GPS se pak výdrž zkracuje na 42 hodin (30 hodin s aktivním Always-on), případně při zapnutí všech satelitních systémů a hudby zároveň hodinky vydrží až 10 hodin, respektive 9 hodin při trvale zapnutém displeji. Upřímně musíme uznat, že se jedná o skvělé hodnoty, díky kterým tento model dokáže i v plném nasazení poskytnout několikahodinovou výdrž.

Pojďme si ale ještě posvítit i na samotné chytré funkce – nejmíň jich totiž rozhodně není. Hodinky si samozřejmě poradí se základními úkony jako s měřením srdečního tepu nebo monitoringem spánku. K tomu je ale nutné ještě přidat pulzní oxymetr pro měření saturace kyslíku v krvi, měření frekvence dýchání, zatížení organismu a sledování pitného režimu. Hodinky také pracují s funkcí Body Battery, která na základě dostupných dat dokáže určit vaši celkovou energii.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Hodinky Garmin EPIX PRO jsou skvělým parťákem pro nejrůznější aktivity, čemuž odpovídají i jejich schopnosti. Z těch musíme ještě vypíchnout schopnost pro zobrazování animovaných tréninků, bezplatné cvičební plány pro začínající i pokročilé běžce nebo detailní monitoring veškerých sportovních aktivit uživatele. Zmiňovaných funkcí je hned několik a všechny si je můžete prohlédnout zde. Všechna sesbíraná data jsou následně k vidění v mobilní aplikaci, která je samozřejmě dostupná jak na iOS, tak na Android.

Garmin EPIX PRO cena

Garmin EPIX PRO jsou k dostání rovnou ve čtyřech verzích. Základní verze nese označení EPIX PRO Glass a vyjde vás na 21 990 Kč. K dispozici jsou také tři verze Sapphire, jejíchž cena činí 24 490 Kč, přičemž u nejdražšího modelu s koženým řemínkem si budete muset připravit 26 990 Kč.

