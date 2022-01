Bože, proč? Asi takto bude reagovat řada skalních fanoušků jednoho z nejoblíbenějších seriálů všech dob. Netflix totiž „již brzy“ přinese korejský remake seriálu La Casa de Papel. Pod odstavcem můžete vidět trailer i s hlavními postavami. Proč dělat remake na něco, co skvěle funguje? Ačkoli to ode mě není pěkné, doufám, že to bude průšvih, na který se brzy zapomene. Třeba ale seriál překvapí, kdo ví….