Nový projektor Samsung The Freestyle posouvá hranice. Poradí si doslova s čímkoliv

Ještě před odstartováním světového veletrhu CES 2022 Samsung představil zbrusu nový projektor s označením The Freestyle, který bezkonkurenčně posouvá hranice svého oboru o několik kroků vpřed. Na první pohled se sice jedná o nenápadný produkt, avšak ve skutečnosti nabízí moderní technologie a dokonalou všestrannost. Díky tomu si ostatně myslíme, že by The Freestyle mohl zaujmout nejen fanoušky projektorů obecně, ale i širokou veřejnost.

Bez plátna a kdekoliv

Hlavní úlohou projektoru je pochopitelně promítat obraz, k čemuž je potřeba kvalitní plátno. Jak už jsme ale uvedli v samotném úvodu, The Freestyle se soustředí především na všestrannost, což jde ruku v ruce s možností jej otáčet až o 180 °. Ostatně přesně díky tomu si poradí s promítáním doslova kdekoliv – na stěnu, strop, podlahu nebo třeba stůl – aniž byste vůbec potřebovali zmiňované plátno. Celkově navíc dokáže promítat až v úhlopříčce 100“.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Samozřejmě vás může napadnout, že promítání například na barevnou stěnu či stůl může natropit neplechu. V tomto případě se o slovo hlásí chytré technologie, které si dokážou poradit i s těmito případy a obraz optimalizovat do co možná nejlepší podoby. Projektor totiž dokáže zkalibrovat barvy, vyrovnat obraz, zaostřit jej a zajistit mu ideální pozici tak, abyste se dívali na bezchybný, pravidelný obdélník. To vše navíc probíhá automaticky v řádu několika sekund.

Kompaktní, pohodlný a zvučný

Upřímně mě projektor nejvíce překvapil tím, jak je ve skutečnosti všestranný a kompaktní zároveň. Podle oficiálních informací od Samsungu by neměl být sebemenší problém dát The Freestyle například do batohu, vydat se za přáteli a užít si společné sledování až 100“ obrazu. S tím jde ruku v ruce i vestavěný 360° reproduktor s výkonem 5 W, který dokáže v dostatečné míře ozvučit okolí.

Samsung The Freestyle samsung the freestyle 2 samsung the freestyle samsung the freestyle 4 samsung the freestyle 3 Vstoupit do galerie

Projektor je samozřejmě nutné napájet z elektrické sítě, ale ani to nemusí být překážkou. Vystačíte si totiž i s pomocí powerbanky (s výstupem USB-C PD50W/20V). Následně se nabízí ještě jedna možnost, jelikož lze The Freestyle našroubovat do žárovkové objímky typu E26. Háček ale spočívá v tom, že k tomu je potřeba adaptér, který je prozatím certifikovaný pouze pro americký trh. V závěru ještě nesmíme zapomenout zmínit jednu věc. Pokud zrovna projektor nebude sloužit k promítání obsahu, lze na něj našroubovat průsvitnou krytku a proměnit jej v náladové osvětlení. Zároveň ani nechybí funkce pro analyzování právě přehrávané hudby, čemuž projektor dokáže uzpůsobit světelné efekty.

Zrcadlení obsahu

V dnešní době žádnému takovémuto produktu samozřejmě nesmí chybět podpora pro zrcadlení obsahu. The Freestyle má sám o sobě integrované certifikované aplikace (Netflix, YouTube, VOYO, O2TV, T-Mobile TV) a je plně kompatibilní se zrcadlením z Androidu i iOS. Například vše, co se odehrává na telefonu Samsung Galaxy S21 FE, lze okamžitě vidět i na samotné projekci. Nadále lze tohoto drobečka ještě spárovat s chytrými televizory Samsung (série Q70 a vyšší), což uživatelům umožní promítat i běžné televizní vysílání. Dokonce nezávisle na tom, zdali je daná televize zrovna zapnutí či vypnutá.

Oficiální informace o The Freestyle naleznete zde