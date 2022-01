iPhonům 13 (Pro) začínají zničehonic růžovět displeje

Přestože se iPhony 13 (Pro) prodávají již dobrého čtvrt roku, zdá se, že se u nich Applu stále nepodařily vychytat všechny mušky, které znepříjemňují jejich používání. Vyplývá to alespoň z přibývajících příspěvků na diskuzních fórech nešťastných jablíčkářů z celého světa a zejména pak z Číny, které se točí kolem náhodného růžovění displeje “třináctek”. Jak se však naštěstí zdá, nejedná se o nic, co by pro Apple znamenalo velký problém.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Celý problém se projevuje jednoduše tak, že při běžném používání telefonu začne jeho systém trpět záseky a následně “přepne” obrazovku do růžové, které se lze zbavit až tvrdým restartem telefonu. Poměrně zajímavé je pak to, že Apple není schopen problém detekovat skrze svou diagnostiku, což činí jeho opravu složitější. Podle jeho vyjádření na sociální síti Weibo, pro kterou se rozhodl kvůli značné části postižených uživatelů pocházejících z Číny, nicméně už ví, kde je chyba a na její nápravě pracuje. Jednat se dle něj nemá o hardware, nýbrž “jen” o software, díky čemuž by tak měla stačit pro odstranění růzovějících displejů softwarová aktualizace s patřičnou opravou.

V tuto chvíli je bohužel otázkou, jak rychle bude Apple schopen softwarovou aktualizaci s opravou chyby vydat, jelikož ve finální betě iOS 15.3 záplata dostupná ještě nebyla. V úvahu proto připadají dvě možnosti – tou první je to, že iOS 15.3 dostane ještě jednu finální betu tento týden, která už opravu bugu přinese, a tou druhou pak nasazení opravy do další veřejné verze, kterou bude Apple po iOS 15.3 testovat. Nicméně vzhledem k tomu, že se stížnosti objevují už od uvedení novinek na trh (byť v malé míře), zřejmě nebude Apple až tak spěchat.