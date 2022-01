Recenze krytu PanzerGlass Full Protection pro Apple Watch 7: Odolnost na prvním místě

Neznám nikoho, kdo by na svém iPhonu neměl nějakou variantu ochranného krytu. A je jedno, zda jde o kryt displeje, ochrannou fólii na displej či kryt zadní strany. Většina Apple produktů stojí nemalý peníz a jejich oprava zrovna tak. Vyplatí se tedy investovat do krytu i u jiných zařízení. Kryt tedy můžete mít na váš iPad, MacBook ale třeba i Apple Watch. Jelikož jsem si nedávno pořídil nové jablečné hodinky a poměrně často sportuji, rozhodl jsem se během sportování používat kryt, neboť zákon schválnosti mi říká, že bych je dříve či později odřel, ačkoli se mi nikdy předtím nic podobného nestalo. Je ale kryt dobrou a pohodlnou volbou? Nenaruší kryt za pár set korun povedený design Apple Watch? Na to se nyní podíváme.

Obsah balení a technické specifikace

Jelikož se jedná o drobný kryt na drobné Apple Watch, je i krabička velmi malá a nenápadná. Kryt vám dorazí v tenké kartónové krabičce, na jejíž přední straně můžete vidět design krytu a také výčet některých technických specifikací. V krabičce kromě krytu narazíte také na čistící hadřík z mikrovláken a zabalený vlhčený ubrousek. U již nakousnutých technických specifikacích rovnou zůstaneme. Jedná se o ochranný kryt, jenž kromě přední strany kryje taktéž strany boční. Sklo PanzerGlass spolehlivě chrání před nárazem. Navíc je potřeno oleofobní vrstvou, tedy na něm nezůstávají otisky prstů. Displej neovlivňuje citlivost displeje a hlavně nezabraňuje ve využívání žádných funkcí. Materiál je z polykarbonátu.

První nasazení

Jak si všimnete ihned po rozbalení, kryt je z přední i zadní strany polepen neprůhlednou fólií. Stačí postupovat podle manuálu, který naleznete v krabičce. Předně je třeba pořádně vyčistit displej, přičemž postačí kapka vody a hadřík z mikrovláken. Onen vlhký ubrousek bych si nechal až někdy na později. Poté strhnete fólie a nasadíte. Nejedná se opravdu o nic těžkého. Vždy nasazujte směrem od korunky. Může se stát, že z druhé strany budete muset trochu tlačit na sílu. Není ale na místě se obávat žádného poškrábání.

Vlastní používání

Dle mého názoru je tento kryt vhodný nejen na sport, ale i na běžné nošení. Jeho zásah do designu hodinek zas tak markantní není. A pokud si pořídíte tmavý pásek, troufám si tvrdit, že výsledek nebude vypadat vůbec špatně. Já momentálně ale využívám kryt pouze na sport. Jelikož chodím běhat a venku je stále poměrně chladno, mám nasazené rukavice. Bohužel mám rukavice na suchý zip a v místě hodinek rukavice nedopnu. Stává se tedy, že se suchý zip o hodinky tře, což by dříve nebo později zřejmě vedlo k nějaké forměpoškození displeje. V tomto směru si tedy kryt od PanzerGlass nemohu vynachválit. Též se mi dost zamlouvá fakt, že v krytu můžete hodinky pohodlně používat. Jasně, jistá omezení tu jsou. Pokud chcete točit korunkou, neuděláte kvůli krytu na jeden pohyb příliš velký posun. Je to ale malá daň. Po sportování kryt zase jednoduše sundáte a dáte na poličku. Zřejmě se na něj uchytí nějaký prach, což zkrátka zase vyřešíte kapkou vody a hadříkem z mikrovláken. Co se týče samotného používání displeje, byl jsem poměrně skeptický. Není zde ale absolutně žádný problém a časem si ani neuvědomíte, že se nějaký kryt na hodinkách nachází.

Resumé

Pokud chcete chránit své Apple Watch a třeba i pravidelně sportujete, s tímto krytem vedle nešlápnete. Kvalitní zpracování a vysoká odolnost jsou u PanzerGlass samozřejmostí. Toto sklo na Apple Watch Series 7 45mm můžete mít za 799 korun.

Ochranný kryt PanzerGlass na Apple Watch můžete zakoupit zde