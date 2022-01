5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (17. 1. 2022 – 23. 1. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Ve hře Ghosts nad Apple se ocitáte v domě, plném kouzel, záhad a tajemství. Vaším úkolem bude procházet kouzelně animovaným prostředím plným nečekaných návštěvníků a předmětů, a sbírat po cestě zlatá jablíčka. Ve hře vás čeká více než sedm desítek unikátních, krásně animovaných úrovní. Cena: 49 Kč.

Fotogalerie Ghosts and Apples 1 Ghosts and Apples 2 Ghosts and Apples 3 Ghosts and Apples 4 Vstoupit do galerie

Ve hře s názvem Farm Blade se stáváte virtuálním farmářem, který má na starost políčka a záhony, které je potřeba řádně zabezpečit a zajistit vše potřebné pro správný růst a sklizeň. Vaším úkolem bude zasít, pečovat o plodiny, včas a řádně je sklidit, a po sklizni je také prodat. Hra má jednoduché uživatelské rozhraní a zabaví vás na překvapivě dlouhou dobu.

Fotogalerie Farm Blade 1 Farm Blade 2 Farm Blade 3 Farm Blade 4 Vstoupit do galerie

Pokud vás baví hry, ve kterých jde také o fyziku a fyzikální zákony, měli byste určitě vyzkoušet titul s názvem Roll Em Up. V této hře posíláte kuličku hracím polem plným různých překážek a rozličně upravených drah, Roll Em Up nabízí pět úrovní náročnosti a více herních režimů. Podaří se vám vždy dopravit kuličku do cíle?

Fotogalerie Roll Em Up 1 Roll Em Up 2 Roll Em Up 3 Vstoupit do galerie

Uživatelé, kteří svůj iPhone často využívají k psaní poznámek a dalšího podobného obsahu, zase jistě ocení aplikaci Notes 6. Kromě poznámek jako takových si tento nástroj umí skvěle poradit i s dalšími podobnými dokumenty, a nabízí celou řadu prostředků nejen pro základní psaní pozámek, ale také pro anotace, kreslení, skicování, úpravu, sdílení a celou řadu dalších akcí.

Fotogalerie Notes 6 1 Notes 6 2 Notes 6 3 Notes 6 4 +2 Fotek Notes 6 5 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace Charging Battery Animation HD si můžete ještě více přizpůsobit displej vašeho iPhonu, konkrétně údaj o nabíjení vaší baterie. Jak název této aplikace napovídá, můžete s její pomocí oživit a ozvláštnit údaj o nabíjení baterie vašeho iPhonu skvěle vypadajícími animacemi. Těch je zde na výběr poměrně dost, a jejich nabídka je navíc neustále aktualizována.