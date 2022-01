Bitcoin zažívá strmý pád. Podívejte se, jak brutálně klesla jeho hodnota v poslední době

Jen stěží bychom mezi technologickými fanoušky hledali jedince, kteří nezaznamenali prudký propad hodnoty nejznámější kryptoměny světa Bitcoin v posledních týdnech. Máte však vůbec představu, o jakém že propadu se to vlastně bavíme? Přeci jen, hodnota Bitcoinu klesá dlouhodobě a člověk si pod všemi těmi procenty neumí mnohdy příliš představit přesná čísla. A to je možná i dobře.

Jen za poslední týden se hodnota Bitcoinu propadla o 16,8 %, což je více než 140 000 Kč. Jiné kryptoměny však klesly ještě více – například takové etherneum spadlo dokonce o celou čtvrtinu, což je však vzhledem k jeho nižší hodnotě “jen” něco kolem 17 000 Kč. Pokud bychom se pak na Bitcoin zadívali dlouhodoběji, na začátku listopadu loňského roku byl na svém maximu, které znamenalo hodnotu jedné mince přes 1 457 000 Kč. A dnes? Jednu minci koupíte za 765 000 Kč a úplně se neždá, že by se měl tento trend v brzké době zlepšit.

V podobně šílených příkladech bychom ale mohli pokračovat skoro až donekonečna. Velmi zajímavé je například i to, že investoři, kteří začali s investováním do Bitcoinu na začátku letoška, mohli do dnešního dne ztratit více než 23 % z vynaložených peněz – samozřejmě dle toho, kdy do kryptoměny své peníze “napumpovali”. A co je nejšílenější? Že říci, co přesně s Bitcoinem takto cloumá, takřka nelze – respektive je nyní tolik faktorů, které by se mohly, ale nemusely na hodnotě kryptoměn v současnosti podepsat, že jen stěží říci, co přesně je nyní špatně a co naopak nevadí.