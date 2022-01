5 jednoduchých odpočinkových her pro Apple Watch

V jednom z našich předchozích článků jsme vám doporučovali pětici zajímavých watchOS her, které by neměly uniknout vaší pozornosti. Her pro Apple Watch je samozřejmě v nabídce App Storu mnohem více, proto vám v dnešním díle přinášíme tipy na dalších pět zajímavých titulů. Dnes se zaměříme spíše na oddychové, jednodušší hry.

Snake.io

Vzpomínáte na legendární onlinovku slither.io? Hra s názvem Snake.io funguje na podobném principu. Ve hře se stáváte malým červíkem, přičemž vaším úkolem je udržet se co možná nejdéle v hracim poli, vyhnout se všem možným kolizím, a postupně dosáhnout co možná největší velikosti. Červíka na displeji vašich Apple Watch ovládáte za pomoci digitální korunky.

Hru Snake.io stáhnete bezplatně zde.

Watch Pet: Watch & Widget Pets

Hra Watch Pet: Watch & Widget Pet vám umožní chovat mazlíčka podle vašeho vlastního výběru přímo na displeji vašich Apple Watch. Jedná se spíš o oddychovou jednoduchou záležitost, nečekejte tedy žádné složitosti a sofistikovaný herní postup. Pokud se chcete odreagovat při péči o vlastního virtuálního mazlíčka, bude pro vás Watch Pet tím pravým ořechovým.

Aplikaci Watch Pet: Watch & Widget Pets stáhnete bezplatně zde.

Birdie – play with the Crown

Stýská se vám po Flappy Bird? Jednoduchou a zábavnou alternativou této populární hry je Birdie – play with the Crown, kterou si navíc můžete zahrát na displeji vašich Apple Watch. Hru asi není potřeba nijak zdlouhavě popisovat – za pomoci otáčení digitální korunky vašich hodinek musíte ptáčka udržet co nejdéle ve vzduchu a prolétávat mezi sloupy. Ve hře máte na výběr z několika různých stupňů obtížnosti.

Hru Birdie – play with the Crown stáhnete bezplatně zde.

Checkers for Apple Watch

Dáváte přednost spíše klasickým hrám? Pak vás možná bude bavit stará dobrá dáma v provedení pro Apple Watch. Najdete zde klasické hrací pole s černými a bílými kameny, ovládání probíhá na dotykovém displeji hodinek. Hra je ke stažení zdarma, nabízí nákupy v aplikaci. Virtuální dámu si můžete zahrát také na vašem IPhonu nebo iPadu.

Hru Checker for Apple Watch stáhnete bezplatně zde.

falldown mini

Ve hře s názvem falldown mini vás čeká cesta skrz barevné neonové plošiny. Vaším úkolem bude dopravit barevnou kuličku bez úhony co možná nejdále, do cesty se vám ale v průběhu hry budou stavět všechny možné překážky. Ovládání hry probíhá prostřednictvím digitální korunky, jednotlivé parametry hry si můžete pohodlně přizpůsobit v jejím nastavení.

Hru falldown mini stáhnete bezplatně zde.