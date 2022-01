Příchod prvního iPadu s OLED displejem je čím dál blíž

Zdá se, že panel s mini LED podsvícením nebude v dohledné době jediným high-endovým zobrazovacím řešením u iPadů. Již pěkných pár měsíců se totiž čile spekuluje o vývoji modelu osazeného OLED displejem, který by mohl mini LED strčit díky svým zobrazovacím schopnostem do kapsy, a jak se zdá, jeho odhalení by nemuselo být až tak daleko. Vyplývá to alespoň z informací zdrojů asijského portálu ETNews, kterým se podařily získat informace od potenciálního výrobce OLEDů.

Fotogalerie iPad X concept 13 iPad X concept 12 iPad X concept 11 iPad X concept 10 +10 Fotek iPad X concept 9 iPad X concept 8 iPad X concept 7 iPad X concept 6 iPad X concept 5 iPad X concept 4 iPad X concept 3 iPad X concept 2 iPad X concept 1 Vstoupit do galerie

O OLED panely pro nové iPady se má podle dostupných informací starat LG, se kterým má Apple zkušenosti už z dřívějška díky spolupráci na OLED displejích iPhonů. Pozitivní je, že dohoda mezi kalifornským gigantem a LG už má být uzavřena a to konkrétně tak, že start výroby displejů má proběhnout v roce 2023 s tím, že hromadná výroba má pak vypuknout v roce 2024. S ohledem na toto načasování je tedy pravděpodobné, že bychom se mohli prvního iPadu s OLEDem dočkat v první polovině roku 2024, z čehož se dá usuzovat, že se bude jednat o model Pro či Air.

Jelikož je LG jeden z nejlepších výrobců OLED displejů na světě, dá se očekávat, že zobrazovací schopnosti OLED iPadů by byly fenomenální a pravděpodobně by se tak díky nim tablety zařadily na naprostou špici svého odvětví. Je nicméně otázka, jak se projeví nasazení OLEDu na ceně, jelikož se i přesto, že je na světě dlouho, jedná o poměrně drahou technologii na výrobu, což by mohlo být ve výsledku vcelku problematické. Jak řada Pro, tak Air je totiž v současnosti nastavena zřejmě na vyšší hranu toho, co jsou za ní uživatelé z cílové skupiny ještě ochotni zaplatit. Vše ale ukáže v tomto směru samozřejmě až čas.