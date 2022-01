Nenechte se napálit. Internetem kolují falešné 3D tisky iPhonu SE 3

Jedním z nejočekávanějších Apple produktů první poloviny letoška je bezesporu v pořadí již třetí generace iPhonue SE. Ta toho má sice nabídnout nového jen poskrovnu, i tak se ale u ní očekávají velmi silné prodeje zapříčiněné především nasazením podpory 5G sítí. Ty se totiž začínají ve světě těšit čím dál větší popularitě díky jejich relativně rychlému rozšiřování. Asi vás proto nepřekvapí, že se na vlně popularitě novinky chce svézt kdekdo a to i za cenu sdílení nesmyslů.

Ode dnešního rána kolují například po internetu “žhavé” 3D makety údajných iPhonů SE 3. generace, která již stihla sdílet mnohá světová média. Má to však háček. Makety totiž nezachycují letošní iPhony SE 3, nýbrž staré iPhony 8 či 7. Nový SE 3 má sice nabízet totéž tělo, avšak odlišovat se od nich bude v umístění loga Applu, které nebude v horní polovině zad, ale v jejich středu. Právě do středu totiž Apple umisťuje logo na iPhonech už od roku 2019 a nezdá se, že by se chtěl v brzké době navrátit k původnímu umístění v horní polovině zad. S ohledem na tuto skutečnost je proto zcela jasné, že se internetem šíří podvrhy, které nemají s iPhonem SE 3 společného zhola nic – tedy alespoň úmyslně. Neúmyslně s ním samozřejmě sdílí hrubý design šasi.