Vývoj většího iPhonu SE potvrzen dalším zdrojem, dorazit má již příští rok

Fanoušci iPhonů řady SE budou mít v nadcházejících měsících a letech žně. Už letos se má totiž představit třetí generace tohoto produktu s tím, že v příštím roce na ní má Apple navázat generací další. Ty přitom bude v porovnání s tou letošní o poznání zajímavější – tedy alespoň podle zdrojů dobře informovaného analytika Rosse Younga.

Zdroje analytika potvrdily spekulace z předešlých měsíců a to sice ohledně toho, že má Apple v plánu v dohledné době představit větší SE. Ve vývoji má být konkrétně model s 5,7” displejem označovaný jako iPhone SE Plus, u kterého bude samozřejmostí i podpora 5G spolu s nasazením jednoho z nejnovějších mobilních čipsetů Applu pro zajištění maximálního možného výkonu. Vzhledem ke zvláštní úhlopříčce není nicméně v současnosti zcela jasné, jaké tělo Apple pro svůj nový telefon využije. Na tělo iPhonů XR či 11 je totiž 5,7” moc málo a v případě využití šasi iPhonů 8 Plus by zase byla třeba výrazně přepracovat přední panel, což by se Applu nemuselo finančně vzhledem k tomu, že se bude jednat o další levný iPhone, úplně vyplatit. Ať tak či tak, větší zásah než v případě recyklace iPhonu 8 á la iPhone SE 2 jej zkrátka čeká.

Přestože je telefon stále ve vývoji, má mít Apple už nyní zcela jasno v tom, kdy jej světu představí. Stát se tak má konkrétně na začátku příštího roku, jelikož by kalifornský gigant nerad porušil svůj představovací harmonogram této modelové řady. Pokud by se pak čistě teoreticky nepodařil vývoj novinky dokončit včas, je pravděpodobné, že druhý a zřejmě zároveň poslední termín představení pro rok 2023 by byla červnová WWDC. Pokud by nestihl ani tu, telefon by takřka 100% dorazil až o rok později, což je však v současnosti velmi nepravděpodobné.

