Není tajemstvím, že kryptoměnám se v minulém roce velmi dařilo. V loňském roce se zvedla hodnota etherea o 80 %. V případě bitcoinu to bylo 60 %. To hrálo do kapes také hackerům. Podle Chainalysis ukradli severokorejští hackeři za rok 2021 kryptoměny v hodnotě 395 milionů dolarů, což je skoro 8,5 miliardy korun. Částka se oproti roku 2020 zvedla dle analytiků o 100 milionů dolarů.