Apple pracoval na HomePodu na baterii

Jestli něco jablíčkářům vadí na HomePodu, potažmo HomePodu mini, je to kromě absence podpory Bluetooth připojení například i nutnost jeho připojení k elektrické síti. Zejména HomePodu mini by totiž více slušelo, kdyby jej bylo možné používat kdekoliv díky zabudovanému akumulátoru, jako tomu je i mnoha konkurenčních reproduktorů. Jak se však před pár hodinami ukázalo, s touto myšlenkou si Apple v minulosti zahrával, byť jen krátkodobě.

S informacemi o pracích na vývoji HomePodu na baterii přišel jako první reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje sahají dle všeho až do samotného Applu. Právě díky tomu se mu podařilo zjistit, že před pár lety vzniklo několik prototypů chytrých reproduktorů poháněných vestavěnými bateriemi, které byly navíc i testovány mezi zaměstnanci Applu. Ten se však nakonec z neznámého důvodu rozhodl o jejich odpískání a namísto nich začal vydávat HomePody napájené z elektrické sítě, která je přitom do značné míry limitujícím faktorem. Negativní je pak to, že dle Gurmana nemá kalifornský gigant v dohledné době tuto strategii v plánu měnit, takže nemá smysl doufat, že se například u druhé generace HomePodu mini či velkého HomePodu dočkáme možnosti jej nabít a používat kdekoliv a kdykoliv. Přitom hlad po tomto vylepšení je mezi jablíčkáři stále velký.

