Zahrajte si legendárního Prince of Persia na vašich Apple Watch

Legendární hra Prince of Persia na Apple Watch není nic nemožného. Postačí na vašich hodinkách pouze otevřít webovou stránku https://princejs.com/. Nutno říct, že ovládání je dost krkolomné. Dotykem na jednotlivé části obrazovky určujete směr pohybu hlavního hrdiny. Chcete-li, aby skočil vpřed, je třeba sáhnout do horního rohu hracího pole. Není to zrovna komfortní, jelikož si prstem zakryjete výhled. Na každý pád mít tuto hru na hodinkách je frajeřina. Jak ji tedy spustíte?