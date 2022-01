Víme, kdy se na Slovensku (a pravděpodobně i v Česku) spustí HBO Max

Na poli videostreamovacích služeb bude opět o něco živěji. Tedy alespoň u našich slovenských sousedů. Nicméně je pravděpodobné, že u nás k tomuto kroku dojde ve stejný den také. Videostreamovací služba HBO Max nahradí 22. února stávající HBO GO. Předplatitelé „starší“ videostremaovací služby tak budou přímo pokračovat v HBO Max. Informaci přinesl web živé.sk.

Co je u každé podobné služby hlavní je pochopitelně cena a nabídka pořadů. O ceně se zatím neví vůbec nic. Nicméně pokud se porozhlédneme po Evropě, můžeme vidět cenu 8,99 eur za měsíc. Jestliže by se tak skutečně stalo, mohlo by být u nás předplatné okolo 220 korun měsíčně, což rozhodně není špatné. Za HBO GO v současné době platíte 159 korun za měsíc. HBO Max navíc přišlo s možností ročního předplatného, které v zahraničí nabízí za 69,99 eur, tedy přibližně 1700 korun. Uživatel tak touto cestou získá zhruba 4 měsíce předplatného „zdarma“. Co se obsahu týče, strčí HBO Max svého staršího bratra v podobě HBO GO do kapsy. V nabídce totiž služba má více než 2000 filmů a 580 seriálů. HBO tak slibuje svým předplatitelům více než 10 tisíc hodin zábavy. Nicméně na oficiální potvrzení služby v České republice si musíme ještě počkat. Zláká vás tato novinka?