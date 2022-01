Třetí série Too Hot To Handle dostává trailer

Máte-li rádi reality show, zaškrtněte si v kalendáři 19. leden. To totiž dorazí na Netflix třetí série populární reality show Too Hot To Handle. V překrásném letovisku jsou mladí a krásní lidé, kteří mají jediný úkol – nemít spolu sex. Pod odstavcem můžete vidět trailer.