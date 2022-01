Jednička mezi videostreamovacími službami si objednala remake indonéského akčního filmu Zátah: Vykoupení z roku 2011. Natočit by ho měl režisér Patrick Hughes. Tvůrci původního filmu by měli být u natáčení jakožto konzultanti. Na film bude dohlížet Michael Bay jako producent. Původní snímek byl o elitní indonéské policejní jednotce SWAT, která vtrhla do bytu plného ozbrojených drogových dealerů a gangsterů, kde následně uvízla. Informaci přinesla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans.