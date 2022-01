Co přesně přináší iOS 15.2.1 a iPadOS 15.2.1

Když včera večer vypustil Apple nový iOS 15.2.1 a iPadOS 15.2.1, nejednoho uživatele velmi překvapilo, že se ani u jednoho systému neobjevily tradiční poznámky k aktualizaci, které vždy odhalují, co vše update přináší. Po pár hodinách se však na vývojářském portálu Applu objevil alespoň dokument, který vrhá na update nové světlo – respektive světlo, které bylo tak nějak očekáváno. iOS 15.2.1 a jeho iterace pro iPady totiž přináší skutečně “jen” opravy chyb či chyby.

V podpůrném dokumentu Applu se dočtete konkrétně to, že v aktualizaci opravil chybu v HomeKitu, kterou šlo využít k zaseknutí iPhonu a jeho následnému tvrdému restartu, který mohl mít za následek mimo jiné ztrátu dat (v případě, že ta nebyla uložena na iCloud). Chyba šla vyvolat konkrétně názvem přidávaného příslušenství s více než 500 000 znaky, z čehož je jasné, že byla využitelná prakticky jen k záměrným útokům. Přeci jen, takto pojmenované příslušenství nemá z logiky věci snad nikdo na světě záměrně. Problém pak tkvěl v tom, že šlo chybu vyvolat jak přes QR kódy pro párování příslušenství, tak i přes pozvánky do domácností – tedy jinými slovy na dálku. To už by však tak snadné být nemělo, jelikož Apple počet znaků pro pojmenování omezil a tím dle dostupných informací chybu z velké části opravil. Na “ladění” záplaty pak bude pokračovat v dalších updatech, jelikož už tak nehoří.

My v redakci jsme si nicméně všimli ještě jedné poměrně zajímavé věci. Po instalaci iOS 15.2.1 se nám dle všeho výrazně zlepšila funkčnost mezi AirPods Pro a iPhonem (konkrétně 13 Pro Max) a to jak z hlediska párování, tak třeba i snímání zvuku. Před updatem byly s těmito věcmi čas od času potíže, ale od včerejšího večera jsme zatím při hovorech přes FaceTime nezaznamenali, že by byly dřívějšími problémy jakkoliv poznamenány. Applu se tedy možná podařilo nevědomky zlepšit něco, co nás štvalo mnohem víc než HomeKitové bugy, o kterých svět ve výsledku stejně prakticky nevěděl.