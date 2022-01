Revoluce je tu: Tato baterie zdvojnásobí dojezd Tesly Modelu S na jedno nabití

Přestože obliba elektromobilů ve světě pomalu ale jistě roste, mnoho řidičů o nich stále nechce ani slyšet kvůli obavám z častého nabíjení a potažmo nízkého dojezdu “na jednu nádrž”. Tento problém by však mohl být díky revoluční baterii amerického startupu ONE již brzy minulostí. Firma totiž vyvinula speciální akumulátor pro voz Tesla Model S, který díky němu ujel na jedno nabití těžko uvěřitelných 1210 kilometrů. Přitom se standardní baterií ujede tento model dle oficiálních technických specifikací Tesly “jen” něco kolem 650 kilometrů.

Tesla používá u Modelu S konkrétně 103,9kWh akumulátor, startup však dokázal díky speciální baterii vměstnat do vozu bez jakýchkoliv dodatečných úprav 207,3kWh akumulátor, čímž jeho dojezd značně zvýšil. Jak přesně je baterie konstruovaná je samozřejmě výrobní tajemství, ale startup se nechal například slyšet, že v ní jsou použity třeba kobalt-niklové články doplněné o celou řadu dalších typů, jejichž kombinace maximalizuje dojezd. Baterie je sice ještě stále ve fázi prototypového testování, startup nicméně počítá s tím, že již příští rok by ji rád začal komerčně prodávat, což by se mohlo na celkovém přijetí elektromobilů ve světě velmi pozitivně promítnout. Zda je tato vize reálná ostatně uvidíme již relativně brzy.