Remake původního The Last of Us pro PS5 je údajně před dokončením

Sérii The Last of Us lze označit za klenot konzole Playstation. Vývojáři chystají remake prvního dílu pro PS5. Jak se zdá, dorazit by mohl již v druhé polovině letošního roku. S informacemi přišel známý insider Tom Henderson, který o tom informoval na Twitteru. Plánujete pořídit tento remake?