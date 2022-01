GoPro Endurance: GoPro přináší speciální „zimní“ baterii pro akční kamery

GoPro je nejoblíbenější a nejpoužívanější akční kamera na světě, kterou ani přes některé jeji chybky nedokázal prozatím nikdo překonat. Je to jednak tím, že se z GoPro stal v podstatě ekvivalent pro akční kamery, ale také tím, že ji vyrobce neustále vylepšuje. Tentokrát se vylepšení týká toho nejdůležitějšího, co nás u GoPro omezuje a tím je, jak už sami tušíte, baterie. Společnost GoPro přináší zbrusu novou baterii s nazvém GoPro Endurance, která je určena primárně do velmi nízkých teplot, ve kterých nabízí výrazně lepší výkon než klasická GoPro baterie. Při použití v teplotě -10 stupňů Celsia dokážete nahrávat na GoPro 10 až 76 minut v kuse v rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu a až 50 minut při 4K a 120 snímcích za vteřinu. Pokud vám stačí Full HD, tedy 1080p a 30 snímků, pak můžete nahrávat až 115 minut.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Baterie GoPro Endurance je kompatibilní s GoPro HERO9 a GoPro HERO10, tedy s dvěmi poslednimi generacemi akčních kamer GoPro. Pokud pak použijete tuto baterii při běžné teplotě, kterou GoPro bere jako 25°C, dosahuje až 40% zlepšení ve výdrži oproti klasické baterii. Je super, že si GoPro uvědomilo největší slabinu svých kamer, pokud tedy zrovna nemáte kus, který trápí zamrzání software, a přineslo baterii, díky které lze jednoduše výrazně vylepšit užitnou hodnotu jak HERO10, tak i předchozí HERO9. Baterie navíc není ani příliš drahá, jelikož její standardní cena je 25€ s tím, že pokud máte GoPro+, pak je cena pouze 19,99€.

Baterie nabízí 1720 mAh a jedná se o lithium-iontovou technologii, která dokáže využít svůj výkon i při nízkých okolních teplotách. Zajímavostí pak je také o 13% rychlejší nabíjení oproti standardním GoPro bateriím. Podle prvních recenzí uživatelů přímo na webu GoPro se zdá, že baterie skutečně funguje tak, jak výrobce slibuje a uživatelé jsou spokojeni. My se na pořízení GoPro Endurance také chystáme a určitě se s vámi rádi podělíme o zkušenosti.

