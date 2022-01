Apple Watch 8 zřejmě nové zdravotní funkce nenabídnou

Patříte-li mezi uživatele, kterým jde u Apple Watch primárně o monitoring zdraví, pak vás následující řádky zřejmě zklamou. Podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana to totiž vypadá, že se v brzké době nasazení nových senzorů do hodinek nedočkáme a tím pádem si tak budeme muset vystačit s tím, na co jsme zvyklí už nyní.

V posledních týdnech se v souvislosti s budoucími Apple Watch hovořilo konkrétně o senzoru pro měření tělesné teploty, měření glukózy v krvi a dále pak pro měření krevního tlaku. Zatímco poslední dva zmiňované senzory jsou od vydání pro veřejnost dle Gurmanových zdrojů vzdáleny minimálně dva až tři roky, ale možná i déle, u tělesného teploměru údajně stále malá šance pro nasazení u Series 8 existuje. Apple totiž údajně s tím, že teploměr do Series 8 nasadí, ještě před pár měsíci počítal, ale nyní měl svůj záměr začít přehodnocovat a rád by jej spíš odsunul na příští rok a tedy Series 9. Do ukončení vývoje Series 8 může nicméně názor ještě přehodnotit.

Nepřinesou-li letošní Apple Watch žádné zdravotní novinky, je otázka, co do nich vůbec Apple nasadí. Právě zdravotní funkce měly být totiž ještě dle nedávných informací alfou a omegou Series 8. Pokud ale nedorazí, pravděpodobně si budeme muset opět vystačit “jen” s drobnostmi typu jasnější displej a tak podobně. Na podobné předpovědi je ale samozřejmě ještě brzy.

