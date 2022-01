Chytré cestování po Praze: Aplikace Tramoji vám ukáže přesné odjezdy MHD a nejbližší zastávky

Pokud se řadíte mezi naše dlouhodobé čtenáře, pak si možná pamatujete na dřívější článek o aplikaci Metroji. Ta výrazně usnadňuje cestování pražským metrem a na sekundu přesně dokáže zobrazit jednotlivé odjezdy, a zdali daný spoj vůbec stíháte. Český vývojář Ondřej Korol nyní ve spolupráci se svým kamarádem Danielem Pecherem dokonce rozšířil portfolio aplikací o další zajímavé nástroje, mezi které se řadí například i Tramoji se zaměřením na zbytek MHD.

Kompletní přehled nejen o odjezdech MHD

Aplikace Tramoji Tramoji Apple iPhone 11 Pro Max Screenshot 1 Apple iPhone 11 Pro Max Screenshot 2 Apple iPhone 11 Pro Max Screenshot 3 +4 Fotek Apple iPhone 11 Pro Max Screenshot 4 Tramoji 1 Tramoji 2 Vstoupit do galerie

Aplikaci Tramoji bych se určitě nebál označit za veledůležitého parťáka pro každého, kdo se vydá objevovat krásy našeho hlavního města. Díky tomu, že appka využívá dostupná open data z platformy Golemio, dokáže zobrazovat zcela přesné informace o odjezdech tramvají a autobusů v reálném čase, dokonce i včetně možných zpoždění. Tím nejlepším je, že díky polohovým službám umí také vypočítat délku cesty na nejbližší zastávku, podle čehož vás také informuje o tom, zdali danou tramvaj či autobus stihnete či nikoliv. U těchto prostředků to navíc nekončí. Tramoji totiž zobrazí i odjezdy metra, a také regionálních vlaků a přívozů.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pojďme si tedy prohlédnout její fungování v praxi. Aplikaci si stačí bezplatně stáhnout z App Storu zde a následně spustit. Důležité je, abychom appce povolili přístup k polohovým údajům, bez čehož nám samozřejmě nedokáže poskytnout relevantní data. Následně na hlavní stránce uvidíme zastávky v naší blízkosti a jejich směr, stejně tak i čas, jak dlouho na zastávku budeme muset vůbec jít. Vpravo dole se také můžeme překliknout na ikonku metra, kde pro změnu najdeme nejbližší stanice a jednotlivé odjezdy.

Stíhám spoj? Emotikona napoví

Na Tramoji se mi nesmírně líbí vyobrazení toho, zdali daný spoj vlastně stíhám nebo ne. Vše je totiž řešeno pomocí emotikon, které dle mého názoru do appky přinášejí „svěží vítr“ a více života. V případě tramvajových a autobusových spojů vás o tom, zdali chůzí stihnete dojít včas na danou zastávku, informuje zdvižený palec, zatímco u metra jde o tradiční emotikony.

Upřímně mohu aplikaci doporučit prakticky každému, kdo se chystá do Prahy. Oproti tradičním aplikacím a jízdním řádům totiž znatelně zjednodušuje cestování hlavním městem. Hlavním rozdíl vidím v tom, že zatímco ostatní appky vám vykreslí přebytečné množství (zbytečných) informací, tak Tramoji vám ukáže jen to, co skutečně potřebujete.

Aplikaci Tramoji zdarma stáhnete zde