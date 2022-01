Zbytek rakety Angara A5 spadl do Tichého oceánu

Stále vyvíjená ruská raketa Angara 5 zamířila do vesmíru během třetí zkoušky 27. prosince, a to spolu s novým druhým stupněm Persei. Raketa měla po startu učinit druhý zážeh, který by ji dostal na vyšší a stabilní oběžnou dráhu Země. To se ale nepodařilo a bylo tedy jisté, že těleso o hmotnosti 20 tun (včetně paliva) padne do atmosféry. Nebylo zřejmé, zda nebude těleso představovat nebezpečí pro obydlené oblasti. Nyní už víme, že objekt spadnul do Tichého oceánu, a to přibližně 4 tisíce kilometrů od pobřeží Peru.