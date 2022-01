Kompletní přechod Maců na procesory Apple Silicon je za dveřmi

Když Apple v roce 2020 představil své první počítačové čipy Apple Silicon, netajil se tím, že by na ně rád přešel u všech svých strojů osazených procesory Intel do dvou let. Nikdo však tak nějak nevěděl, zda toto období odstartovalo na červnové WWDC, která přinesla právě odhalení Apple Siliconů, nebo až na podzim představením prvních veřejně dostupných strojů s těmito čipy ve formě MacBooků Air, Pro a Maců mini. Jak se však nyní zdá, správně byla varianta A. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že přechod Maců na procesory Apple Silicon by měl být kompletně dokončen v červnu letošního roku – tedy zcela evidentně na vývojářské konferenci WWDC. Ta je sice zaměřena primárně na software, Apple však svět v minulosti již několikrát přesvědčil o tom, že se na ní nebojí tahat z rukávu i nové hardwary v čele právě s Macy. Ostatně, v minulosti si na WWDC odbyly svou premiéru třeba iMacy Pro nebo Macy Pro s Pro Display XDR. Letošní rok by pak měl dle Gurmana přinést větší iMac, Mac Pro a možná i výkonnější Mac mini s MacBookem Air.

Červnové představení nových strojů však nemusí být vyloženě výhra. Například výše zmíněný iMac Pro se totiž začal po svém červnovém představení prodávat až o dobrého půl roku později a nelze proto vyloučit, že stejný osud potká i některé z chystaných Maců, pravděpodobně pak ty výkonnější. Právě u těch si totiž může Apple toto čekání s ekonomického hlediska dovolit, jelikož jich jednak neprodá tolik jako levnějších modelů a jednak si u nich může být jist, že pokud se hardwarově povedou, jejich cílová skupina na ně ráda počká.