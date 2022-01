V automobilce Chrysler se budou dít věci. Automobilka založená v roce 1925 v Detroitu půjde s dobou. Oznámila totiž, že od roku 2028 plánuje vyrábět jen a pouze elektromobily. Oznámení bylo učiněno na veletrhu CES, kde bylo ukázáno i koncepční vozidlo. Svůj první elektromobil chce Chrysler dostat na trh nejpozději v roce 2025. Mateřská společnost Stellantis plánuje do elektrifikace a softwaru investovat do automobilky 30 miliard eur, a to do roku 2025.