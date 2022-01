Nejlepší fotomobil je stále Apple?

Komerční sdělení: Pokud rádi fotíte a natáčíte videa, bez fotomobilu se neobejdete. V mnoha ohledech jsou praktičtější než kompaktní fotoaparát, a tak jim dává čím dál tím víc lidí přednost. Přemýšlíte nad fotomobilem i vy? Pojďte se seznámit s těmi aktuálně nejlepšími na trhu. S přehledem vyhrál iPhone, ovšem pro každého máme něco.

Co je to fotomobil

Fotomobily jsou mobilní telefony, které umí fotografovat a natáčet videa ve vysoké kvalitě. Spousta z nich se bez problémů vyrovná i klasickým kompaktním fotoaparátům. Přitom ve srovnání s nimi mají hned několik výhod.

Tak například malé rozměry fotomobilu, díky kterým se snadno přenáší a máte ho vždy po ruce. Díky telefonu se vám nikdy nestane, že by vám před očima utekl skvělý moment a vy jste ho nestihli zachytit. S fotoaparátem k tomu dojde snadno, protože málokdo ho nosí neustále při sobě.

Fotomobily ale nabízí i spoustu kreativních filtrů, vysoké rozlišení a rychlost pořizování snímků. Pokud je focení fotografií a pořizování videí vaším koníčkem, či součástí profese, určitě do něj investujte. Ale jaký vybrat?

Nejlepší fotomobil je podle webu Testado.cz iPhone 13 Pro Max.

Hned za ním se umístil Samsung Galaxy S21 Ultra.

Jako cenově dostupná alternativa , přesto se super výbavou, byl na třetí místo vybraný Xiaomi Redmi Note 10.

Nejlepší fotomobil je Apple

Recenze na Testado.cz iPhone 13 Pro Max označila za nejlepší smartphone na focení. A co všechno nabídne? Fotografie ve vysokém rozlišení za jakéhokoliv počasí, ať už fotíte okolí nebo selfie. Natáčíte? Využijte filmařský režim. iPhone 13 Pro Max navíc jako první ovládá i natáčení ve formátech ProRes a Dolby Vision. Bez obav ho tak využijete i na natáčení profi videí pro komerční účely.

K tomu samozřejmě připočítejte i všechny ostatní výhody kvalitního smartphonu. Využijete ho na brouzdání po internetu, hraní her, nakoupíte na něm pánské i dámské oblečení z prostředí aplikací atd.

Je to i velice pěkný módní doplněk, má totiž krásný design, se kterým se budete rádi chlubit. Displej je dostatečně velký s vysokým rozlišením. Díky stupni krytí IP68 je navíc tento mobilní telefon odolný vůči prachu a vodě, a tak ho jen tak něco nerozhodí.

Jediné, co mu bylo v recenzi vytknuto, je, že chybí funkce Always-On, která by zobrazovala notifikace na vypnutém displeji. Další nevýhody? iPhone 13 Pro Max je už tradičně bez USB-C. Počítejte také s pomalejším nabíjením.

iPhone 13 Pro Max pořídíte již okolo 35 000 Kč. Je to poměrně velká investice, ovšem pokud jsou fotografie a video váš život, rozhodně by vám neměl chybět. Výhodou je, že ho užijete i na pořizování fotografií či videa do práce, nemusí proto jít jen o volnočasovou aktivitu a luxusní nadstandard. Díky Apple nebudete mít v ruce pouze foťák, který využijete jen na jedno, ale multifunkční zařízení.

Levnější alternativy s uspokojivým výkonem

Pokud je pro vás nákup iPhonu příliš nákladná záležitost, podívejte se na další dva finalisty testu Testado.cz – Samsung Galaxy S21 Ultra a Xiaomi Redmi Note 10.

Samsung Galaxy S21 Ultra dnes seženete i pod 20 000 Kč. Fotí na vysoké úrovni, k dispozici navíc máte hned několik režimů a funkcí ideálních k experimentování. Výhodou je i dobrý herní výkon a moderní design. Co se videa týče, tento model umí natáčet v 8K při 24 FPS, samozřejmostí je 4K a Full HD.

Xiaomi Redmi Note 10 udělá radost každému, kdo rád fotí a natáčí na sociální sítě, ale zároveň si nechce kupovat telefon za desetitisíce korun. Pořídíte ho již okolo 5 500 Kč. Vzhledem k nízké ceně však nabízí velice dobrý výkon, a tak se nemusíte bát, že vás po chvíli omrzí.

Nejlépe fotí hlavně za dobrých světelných podmínek. V opačném případě je na fotografiích šum. K dispozici je digitální zoom a spousta tradičních i méně tradičních filtrů. Video natočí maximálně ve Full HD při 30 FPS. Užijete ho také na hraní her.