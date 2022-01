Přežije iPhone 13 Pro v hloubce téměř 500 metrů pod hladinou?

iPhone 13 Pro splňuje specifikaci IP68 a měl by podle popisu samotného Applu bez problémů vydržet až třicet minut v hloubce šest metrů. Co se však stane, když hloubku, do které iPhone ponoříme, překročíme víc než 80x oproti tomu, co udává výrobce. Pánové a dámy z jednoho z nejsledovanějších technologických kanálů na světě TechRax se rozhodli to vyzkoušet a ponořili iPhone 13 Pro do hloubky 1600 stop, tedy téměř 500 metrů pod hladinou. Spolu s iPhonem se pod hladinu podívala také akční kamera GoPro.

iPhone v hloubce téměř půl kilometru pod hladinou vzdoroval, a ještě pár desítek vteřin poté co dosáhl až na konec vlasce, na který byl spolu s GoPro přivázán, fungoval. Ovšem poté se na displeji přestal zobrazovat operační systém iOS a displej začal pouze svítit. Na druhou stranu ponoření nepřežila ani akční kamera GoPro a nutno podotknout, že iPhone 13 Pro po vylovení a pokusech o zapnutí ukazoval logo jablíčka, které se však nepodařilo překonat až po zobrazení iOS. Telefon se tak nepodařilo nastartovat a čočky fotoaparátů ukazovaly vlhkost, která do telefonu pronikla. Je otázkou, zda kdyby se telefon podařilo dostat do servisního centra a okamžitě jej vysušit, fungoval by, nebo byly součástky nenávratně poškozeny obrovským tlakem, který na ně v této hloubce působil.