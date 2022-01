Jak zrychlit Mac: 5 jednoduchých triků

Najít pod vánočním stromečkem dárek, po jehož rozbalení budete držet v ruce krabici s logem Applu, je přáním mnohých z nás. Nejčastěji nám Ježíšek naděluje iPhone, občas ale může zajít do většího extrému v podobě Macu či MacBooku. Ne vždy se to ale samozřejmě musí podařit. V případě, že jste pod stromečkem nový jablečný počítač nenašli a i nadále využíváte starší Mac, tak by se vám mohl hodit tento článek. V tom se totiž společně podíváme na několik tipů, které vám pomohou s jeho zrychlením. Jakmile se tak po Novém roce vrátíte do práce, rozhodně nebudete litovat.

Ú Úvod 1 Zkontrolujte aplikace po spuštění 2 Zkontrolujte vytížení hardwaru 3 Deaktivace efektů, animací a průhlednosti 4 Odstraňte nepotřebné soubory 5 Oprava disku Další stránka Stránka 0 / 5