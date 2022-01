Diář 2022: Nejlepší diářové aplikace pro rok 2022

Spousta z nás se bez toho správného diáře zkrátka neobejde. Pokud jste si ještě nestihli pořídit ten papírový, nebo si jej zkrátka pořizovat nechcete – ať už z jakýchkoliv důvodů – můžete si z App Storu stáhnout některou z diářových aplikací. Při výběru se můžete nechat inspirovat našimi dnešním tipy.

Timepage by Moleskine

Jednou z legend mezi papírovými diáři je značka Moleskine, která již nějakou dobu nabízí své produkty také ve virtuální podobě v App Storu. Aplikace Timepage by Moleskine zaručeně potěší nejen příznivce této značky, ale také milovníky minimalismu, jednoduchosti a elegance. Timepage by Moleskine nabízí kromě klasických funkcí také funkci předpovědi počasí, rozesílání RSVP pozvánek nebo třeba integraci s řadou dalších aplikací včetně těch nativních od Applu. Timepage by Moleskine funguje na bázi předplatného, které činí 49,- / měsíčně.

Aplikaci Timepage by Moleskine stáhnete bezplatně zde.

Things 3

Things patří dlouhodobě mezi oblíbené aplikace pro práci s kalendářními a diářovými záznamy. Nabízí jak dlouhodobý přehled, tak i přehledný seznam úkolů, událostí a schůzek pro aktuální den. V aplikaci Things můžete k jednotlivým dnům přidávat různé typy záznamů včetně seznamů úkolů, velkou předností této aplikace je její jednoduché, ale dokonale přehledné uživatelské rozhraní.

Aplikaci Things 3 stáhnete za 249 korun zde.

Informant 5 Calendar

Informant je komplexní, výkonná, spolehlivá aplikace, která vám poslouží nejen pro účely kalendářních a diářových záznamů, ale také pro správu projektů nebo pro tvorbu a správu seznamů úkolů všeho druhu. Informant umí spolupracovat s nástroji, jako je Exchange, Outlook, Microsoft 365, Google Kalendář a řada dalších. Nabízí různé režimy zobrazení, má přizpůsobitelné rozhraní, a samozřejmostí je také offline přístup.

Aplikaci Informant 5 Calendar stáhnete bezplatně zde.

Google Kalendář

Pokud hledáte bezplatnou, jednoduchou, ale spolehlivou aplikaci s užitečnými funkcemi, pak můžete sáhnout po Google Kalendáři. Google Kalendář skvěle spolupracuje s dalšími nástroji z dílny společnosti Google, nabízí možnost tvorby připomínek, sdílení vybraných kalendářů nebo třeba přepínání mezi různými režimy zobrazení.

Aplikaci Google Kalendář stáhnete bezplatně zde.

Fantastical

Další aplikací, kterou na svém iPhonu můžete v příštím roce využívat coby diář, je Fantastical. Také tento nástroj se mezi aplikacemi tohoto typu řadí mezi ty nejpopulárnější. Kromě tvorby a správy záznamů nabízí aplikace Fantastical také možnost volby mezi různými režimy zobrazení, přidávání přehledných a užitečných seznamů každodenních úkolů a povinností a mnoho dalšího.

Aplikaci Fantastical stáhnete bezplatně zde.