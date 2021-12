PF 2022: Děkujeme za vše a přejeme, ať si život užíváte na 120 %!

Poděkování za uplynulých dvanáct měsíců nepíšu ani zdaleka poprvé, ale ještě nikdy se mi nepsalo tak těžce jako nyní. Uvědomuji si, že poslední rok byl pro každého z nás svým způsobem velmi náročný, pro každého však zcela jinak. Mnoho lidí se potýká s problémy, které si my ostatní neumíme ani představit. Proto bych letos chtěl ještě mnohem víc, než v uplynulých letech poděkovat každému, kdo si našel čas a přečetl si nějaký ten článek na našich magazínech. Když se navíc podívám na to, že jsme letos na LsA vůbec poprvé v historii zaznamenali přes 10 350 000 UIP za rok a každý měsíc jsme dle Netmonitoru měli přes 1 milion reálných čtenářů, tak se mi až tají dech a nevím, co na to říct. Je pro mě až neuvěřitelné, že projekt, který startoval v dětském pokojíčku na počítači z bazaru za 2500 Kč, je dnes opravdový kolos a o to víc děkuji všem, kteří se na tom jakkoli podílíte.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Při všech těch zprávách, co se na vás denně valí, si udělat čas na nás – to je to, čeho si vážíme ze všeho nejvíc. My se budeme snažit co nejvíc vám zpříjemnit chvíle, kdy si na nás najdete čas. Dovolte mi také, abych vám popřál co nejlepší prožití nejen příštího, ale i všech dalších let. Plňte si své sny, ať už spočívají v tom přečíst co nejvíc knih, vidět co nejvíc míst nebo se třeba naučit střílet z luku. Je úplně jedno, po čem toužíte, ale splňte si to, protože život je zatraceně krátký a nikdo, nikdo na celém světě, to za vás nesplní. Odvaže se, udělejte něco šíleného, po čem jste vždy toužili a užívejte si život! Díky moc všem a ať se daří!