Jak čistit Mac

S vánočním období je bezpochybně spojen i tradiční úklid celé domácnosti. Rozhodně byste ale neměli zapomínat ani na vaše jablečné parťáky, a jistou péči proto dopřát i vašemu Macu. Tentokrát ale máme na mysli jeho úklid zvenčí, respektive tedy odstranění veškerých skvrn a dalších nedokonalostí. Je v tom ale menší háček. Jablečné počítače totiž nejsou nejlevnější, kvůli čemuž byste se do této činnosti neměli pouštět bezhlavě, jelikož by mohlo dojít k poškození a poškrábání. Jak tedy Mac dostat do jeho původní zářivé čistoty?

Vhodné vybavení je nutnost

Na váš Macu se za dobu používání mohla nachytat řada skvrn, které již od pohledu svádějí k použití hrubší síly pro jejich odstranění. V tomto kroku musíte být extrémně opatrní a na Mac samozřejmě citliví, jinak dochází k poškození. Zároveň se ale nesmíte spoléhat na kdejaký doplněk, který v domácnosti najdete. Vždy je proto nutné disponovat měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Naopak byste pak neměli ani pomyslet na použití kuchyňských či papírových utěrek, ubrousků, kapesníků a podobných. Ty totiž mohou zařízení prakticky okamžitě poškrábat. A jak všichni víte, odpudivých škrábanců už se nikdy nezbavíte.

Bezpečně a citlivě

Ještě než se pustíte do samotného čištění, je nutné upozornit na pár dalších věcí. Vždy byste totiž váš Mac měli odpojit z elektrické sítě, respektive odpojit od něj adaptér, a stejně tak i veškeré další periferie. V tomto směru je nutné brát extrémní zřetel na to, aby se do zařízení nedostala voda, a to ani v podobě vlhkosti. Právě tímto byste si mohli vašeho parťáka s logem nakousnutého jablka nenávratně poškodit. Apple pro čištění doporučuje pouze vodu, respektive jen navlhčit hadřík. Nikdy ale nenanášejte vodu na zařízení, pouze na zmiňovaný hadřík.

Při čištění jablečných počítačů se za žádnou cenu nespoléhejte na žádné babské rady či doporučení známých, kteří se vám snaží tvrdit, že vůbec nejlepší směsí na čištění některých šmouh je například kombinace octu s jedlou sodou, nedejbože dokonce savo. Zároveň buďte obezřetní na dostupné čističe. Ty, které obsahují aceton, mohou nenávratně poškodit obrazovku.

Jak vyčistit MacBook

Nyní už se pojďme podívat na konkrétnější případy, kdy začneme u jablečných laptopů, respektive u MacBooku Air a MacBooku Pro. Jak už jsme uvedli výše, nejprve je nutné zařízení odpojit od adaptéru a ostatních periferií, stejně tak se doporučuje jej vypnou. Zároveň je potřeba mít k dispozici kvalitní hadřík, který stačí navlhčit, případně použít specializovaný prostředek pro čištění. V redakci se nám již nesčetněkrát osvědčily produkty WHOOSH! Při čištění displeje byste měli být obzvláště obezřetní a dát si pozor. Neměli byste na něj vyvíjet přespříliš silný tlak a za žádnou cenu na něj nenanášejte vodu či čistič. Jak už jsme jednou uvedli, ten přijde pouze na samotný hadřík. Stejným způsobem můžete čistit i klávesnici.

Jak vyčistit stolní Mac

Podobným způsobem probíhá i čištění klasických stolních Maců. Opět je ale nutné je vypnout a odpojit od adaptéru, kdy následně na scénu přichází opět kvalitní měkký hadřík, který nepouští vlákna. Stejně jako v ostatních případech byste se i nyní měli obrovským obloukem vyhnout čistícím prostředkům, jelikož v takovém případě skutečně hrozí poškození. Zároveň si dejte extrémní pozor na to, aby vám do konektorů nezatekla žádná voda, případně se zde nedostala vlhkost. Z tohoto důvodu je lepší stolní Macy otřít pouze suchým hadříkem.

V případě čištění iMaců neboli jablečných all in one počítačů postupujte stejně jako u MacBooků. Opět je tedy nutná především šetrnost a jemnost, kdy konkrétně nesmíte vyvíjet silný tlak, nanášet vodu či čistič přímo na obrazovku a použít nevhodný hadřík.

Čištění jablečných počítačů byste rozhodně neměli brát na lehkou váhu, jelikož v opačném případě si můžete vaše zařízení nenávratně poškodit. Je proto lepší nad touto činností strávit o pár minut déle, než následně shánět nejbližší autorizovaný servis jen kvůli tomu, že jste nesprávným způsobem čistili vaše zařízení a pořádně mu tak zavařili.