Jak fotit vánoční osvětlení na iPhone 

Fotografování za zhoršených světelných podmínek je za pomoci mobilního telefonu poměrně složité. Apple nicméně své iPhony pořád zdokonaluje tak, aby zvládly i tuto náročnou disciplínu. Na noční režim a přisvícení LED ale rovnou zapomeňte. Na druhou stranu s makrem si můžeme pohrát poměrně efektním způsobem.

Co nedělat

Noční režim je fajn, pokud potřebujete fotit spíše osoby, popřípadě scény, kde není dostatek světla. Vánoční osvětlení je ale zdroj světla sám o sobě, a pokud vám iPhone možnost nočního režimu nabídne, určitě jej vypněte. Docílili byste totiž jen toho, že světla budou přepálená, což rozhodně nechcete.

LED přisvícení na smartphonu použijete v případě slunného dne k tomu, pokud osobě svítí slunce do zad a ta tak má příliš tmavou tvář. Můžete se jím pokusit osvítit i padající sněhové vločky, ale to je tak všechno. V případě focení vánočního osvětlení totiž naprosto degradujete atmosféru, které to má vyvolávat.

Dejte si také pozor na teleobjektiv a portrétový režim. Ano, dokáže vás sice dostat blíže ke zdroji světla, ale teleobjektiv nemá takovou clonu, aby toho světla pochytil tolik, kolik zvládne třeba širokoúhlý objektiv. Důsledkem je pak fotografie se značnou mírou šumu. Není-li zbytí, zkuste si pak s takovým snímkem pohrát v postprodukci. Určitě nevytahujte jas, spíše zvyšte kontrast a nebazírujete-li na barvách, převeďte fotografii na černobílou.

Na co si dát pozor

Focení světel obecně má ten neduh, že na objektivu způsobuje světelné odlesky. V určitých scénách to může být přednost, protože takové fotografie vypadají zajímavě, v jiných případech se ale může jednat o nežádoucí artefakty, a to zejména, pokud se ty zobrazují na portrétované osobě. Zkuste změnit úhel fotoaparátu vzhledem ke zdroji světla, je to prakticky to jediné, co můžete udělat. Pak už se nabízí jen retuš v postprodukci. K tomu se ideálně hodí např. aplikace Touch Retouch nebo Facetune.

Co vyzkoušejte

Pokud fotografujete noční scénu s vánočním osvětlením na automatiku, snadno se stane, že u každého zdroje světla budete mít nevzhlednou záři. Zbytek scény pak nebude ani tmavý, ani s prokreslenými detaily. Ostřete tedy spíše na zdroj světla, ať už je to jakýkoli druh výzdoby. Typicky zaostřete na tu žárovičku, která je vám nejblíže. Zkuste ještě snížit expozici tím, že potáhnete ikonku slunce dolů. Zbytek scény vám sice trochu ztmavne, ale tu můžete zesvětlit v postprodukci a samotná světla tím pořád nedosáhnou nechtěného přepalu.

S iPhony 13 Pro přišlo i makro. Dají se s ním v souvislosti s vánočním osvětlením vykouzlit poměrně zajímavé výsledky. Nebojte se tedy maximálně přiblížit a zkusit vyfotit detail. Tím, že bude ten osvětlován přítomnými zdroji světla, dosáhnete poutavého výsledku. Opět zde platí, abyste si dali pozor na přepaly. Pokud nevlastníte nejnovější Pro modely, klidně zkuste aplikaci Halide nebo Macro by Camera+.

Výše sice varujeme před použitím režimu Portrét, nicméně je pravdou, že při fotografování osoby, za kterou jsou efektně rozostřeny různobarevné zdroje světla, dosáhnete skutečně poutavých výsledků. Jen je třeba počítat s tím, že z ruky takovou scénu pravděpodobně neudržíte. Je to ale o zkoušení, takže rozhodně v takovém případě pořiďte několik fotografií za sebou.