Podívejte se na koncept Apple View vycházející z AirPods Pro a Apple Watch

Pokud se o něčem mluví ještě víc než o Apple Car, pak jsou to rozhodně Apple Glass, tedy brýle pro rozšířenou a virutální realitu od společnosti Apple. Ty by měly přijít na světlo světa v roce 2023 a mají se stát zcela novým produktem, který má údajně ambice dokonce nahradit iPhone. Není proto divu, že se objevují nejrůznější rendery, které ukazují představu o tom, jak by brýle mohly vypadat. Jedním z nich je i koncept od Iana Zelba, který jej zveřejnil na svých oficiálních stránkách, kde si můžete obrázky stáhnout v rozlišení 8K. Podívejte se sami, jak by vypadaly brýle od Applu v případě, že by vycházely z designu AirPods Pro a dalších aktuálních produktů, jako jsou Appel Watch.