Na iOS míří ručně malovaná adventura Milo and the Magpies

Na iOS brzy zamíří další hra, která původně vyšla na velkých platformách a díky svému úspěchu se podívá i na menší obrazovky. Tentokrát jde o ručně malovanou adventuru Milo and the Magpies. Ta vyšla už na začátku roku na osobních počítačích, a na všechna mobilní zařízení s iOS dorazí takřka na rok přesně po svém původním vydání, 26. ledna 2022.

Hned na první pohled je zřejmé, že Milo and the Magpies je primárně prací umělce Johana Scherfta. Ten začal na hře pracovat jako na malém soukromém projektu. Postupem času se ale k Scherftovi nabalilo několik dalších kreativců, a pod křídla si nakonec hru vzalo vydavatelské studio The Second Maze, které se zaměřuje na projekty s unikátním uměleckým stylem. Ten doplňuje kromě maleb a kreseb hlavního vývojáře i atmosférická hudba skladatele Victora Butzelaara.

Samotná hratelnost pak sleduje hlavního hrdinu hry, kocoura Mila. Ten prochází množstvím různých zahrad a zjišťuje, že z každé z nich se dá dost dobře odvodit osobnost lidí žijících poblíž. Navigovat všemi zahradami ho budete pomocí řešení logických hádanek, které kladou důraz na pozornost a spojování předmětů v herním prostředí. V žádném případě nejde o adrenalinovou jízdu. Cesta po boku roztomilého kocoura trvá přibližně devadesát minut a díky příjemnému uměleckému zpracování snad nabídne úkryt před stresem každodenního života.