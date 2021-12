„Smart“ dárky, po kterých na přelomu milénia toužil každý

Elektronické dárky, které dostáváme pod stromeček v současné době, se diametrálně liší od těch, po kterých někteří z nás toužili v průběhu druhé poloviny devadesátých let minulého století a na přelomu milénia. Byla by ale velká škoda, kdyby tehdejší výkřiky techniky zůstaly navždy zapomenuty. Pojďme si ve svátečním čase nostalgicky zavzpomínat na „smart“ dárky z devadesátých a „nultých“ let.

Casio databanka

Fotogalerie Casio Digital Diary Wiki Zdroj: Wikipedia Casio Digital Diary 2 Zdroj: ComputingHistory Casio Digital Diary 1 Zdroj: ComputingHistory 654px-Casio_Digital_Diary_SF-R20_open +2 Fotek Casio-Digital-Diary Vstoupit do galerie

Digitální databanka, někdy známá jako digitální diář, byla v devadesátých letech opravdovým hitem. Měli ji především podnikatelé a byznysmeni, ale toužil po ní kdekdo – včetně školních dětí. Společnost Casio se této poptávky velmi rychle chytila, a k dostání byly i dětské verze plastového digitálního diáře. Databanku Casio jste mohli zakoupit v několika různých verzích, které se od sebe lišily jak funkcemi, tak i cenou. Toto malé, ale šikovné zařízení zvládlo uchovat všechny vaše kontakty, některé modely nabízely také kalendář nebo možnost tvorby seznamů úkolů.

Digitální hodinky s kalkulačkou

Fotogalerie Calculator watch 1 Calculator watch 2 Calculator watch 3 Calculator watch 4 +3 Fotek Calculator watch 5 Calculator watch 6 Vstoupit do galerie

Digitální hodinky – zkráceně „digitálky“ – byly dalším jednoznačným hitem nejen devadesátých let. Zatímco někteří se spokojili se základním modelem, který na displeji ukazoval čas, případně datum a další údaje, jiní mířili výš a svá zápěstí zdobili mohutnými digitálkami s integrovanou kalkulačkou. Protože o displejích, kterými disponují dnešní chytré hodinky, jsme si v té době mohli nechat zdát, jednalo se o hardwarovou klávesnici s číslicemi, na které bylo možné provádět výpočty. Komu nestačily základní početní úkony, mohl si pořídit speciálně vyladění model s vědeckou kalkulačkou (viz galerii).

Creative Nomad Jukebox

Fotogalerie Creative Nomad Jukebox 1 Creative Nomad Jukebox 2 Vstoupit do galerie

Přenosné hudební přehrávače rozhodně nejsou záležitostí posledních několika let. Rozdíl je v tom, že první přehrávače tohoto typu se rozhodně nevešly do kapsy. Zatímco někdo se musel spokojit s levnějším discmanem, z nichž některé postrádaly vyrovnávací paměť, a nebylo tedy možné poslouchat je při chůzi, jiní měli to štěstí a vlastnili vychytaná zařízení typu Creative Nomad Jukebox. Tento přehrávač byl mimo jiné vybaven například USB portem a vešlo se na něj až 6GB hudby.

Motorola Pager

Kdo v devadesátých letech a na přelomu milénia sledoval americké seriály a filmy, tomu není pojem pager rozhodně cizí. Oznámení na pageru ve filmech a seriálech kontrolovali lékaři, byznysmeni i tajní agenti. Jednalo se o drobné zařízení, vybavené ovládacími tlačítky, přičemž některé modely disponovaly i klávesnicí. V závislosti na modelu (a ceně) uměly pagery přijímat a odesílat nejenom krátké textové zprávy, ale v některých případech také e-maily.

Discman

Mezi další způsoby, jak poslouchat hudbu na cestách, patřil kromě walkmana na magnetofonové kazety také discman, který přehrával hudební CD. Jak jsme již zmínili v odstavci, věnovaném přehrávači Creative Nomad Jukebox, levnější discmany jste si kvůli častému přeskakování mnohdy nemohli vzít ani ven, z dílny společnosti Sony ale vzešla celá řada opravdu propracovaných modelů, které nabízely řadu skvělých funkcí – jednalo se například o opakované přehrávání skladeb, programování pořadí přehrávání skladeb a další.

PlayStation a další

Herní konzole byly jednoznačným hitem snad od nepaměti. Plno dětí, teenagerů, ale i dospělých toužilo po herní konzoli PlayStation, v devadesátých letech ale frčely také konzole Sega nebo Nintendo. Kromě tradičních konzolí se velké popularitě těšily i ty příruční, jako byl třeba GameBoy nebo Sega Nomad. Zcela samostatnou kategorií pak byly laciné napodobeniny populárních modelů, které se pod mnohdy obskurními názvy typu PolyStation prodávaly zejména na tržištích.

Nokia 8110

V našem výčtu dárků pochopitelně nemohou zůstat nezastoupeny i mobilní telefony. Vybrat model, který by reprezentoval konec devadesátých let a přelom milénia, není nic lehkého. Například Nokia 5110 obhájila v letech 1998 a 1999 titul „mobil roku“, velké popularitě se těšil i model 3310 a další „třicitkové“ Nokie, a kdo měl peněz na rozdávání, ten si třeba pořídil maličkou stylovou Nokii 8210, jejíž cena zpočátku dosahovala téměř dvaceti tisíc. Jakmile ale přišel do kin Matrix, měla řada lidí jasno – ideální Nokií pod stromeček byl model 8110, přezdívaný „banán“. Ta disponovala například vysouvacím krytem klávesnice, jehož vystřelení bylo v té době vskutku stylové.