Oprava iPhonu v Praze na počkání až do 23.12.

Tisková zpráva: Rádi byste obdarovali někoho ze svých známých použitým iPhonem? Před darováním ho dejte do pořádku. Přestože jste se o iPhone mohli vždy starat perfektně, novou baterii bude s největší pravděpodobností stejně potřebovat.

Oprava iPhonu do Štědrého dne!

Jistě to znáte.. vše odkládáte na poslední chvíli a pak zjistíte, že už je pozdě. Přesně na tyto případy jsme v iPhone servisu Tvrzenýsklo.cz připraveni. Vyměňovat baterie, displeje a provádět další servisní zákroky budeme i 23.12.2021 až do 17 hodin. Do té doby k nám můžete dorazit a my se pokusíme opravit váš iPhone na počkání. Baterie většinou opravujeme do 15 minut a displeje do půl hodinky.

Kde se iPhone servis nachází?

Prodejnu máme na adrese: Ostrovského 971/11, Praha 5. Pokud byste potřebovali opravit iPhone či zakoupit nějaké příslušenství mimo otevírací dobu, stačí zavolat na telefonní číslo v sekci kontakty a domluvit se. Prodejna se nachází kousek od stanice metra B – Anděl. Doporučujeme vystoupit výstupem směr Knížecí.